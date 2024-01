Ansaldo Energia: rapporto disciplinare a lavoratore che usa il cellulare, scatta lo sciopero

La Rappresentanza sindacale unitaria (Rsu) di Ansaldo Energia ha proclamato uno sciopero per giovedì 1 febbraio 2024. Appuntamento alle ore 8.30 presso l'infermeria. La protesta è stata indetta in seguito a quanto accaduto nella giornata di martedì 30 gennaio.

"Il nuovo dirigente Sellitti (arrivato l'8 gennaio 2024) - spiegano i sindacati -, responsabile di fabbrica e logistica, facendo il giro delle officine ha visto un lavoratore delle pulizie fermo e intento a usare il cellulare. Gli si è avvicinato e, senza nemmeno presentarsi, gli ha detto 'Io ti pago per lavorare'. Poi è andato dai responsabili della sua ditta e ha ordinato di fargli fare rapporto disciplinare. La richiesta è stata l'allontanamento permanente dall'Ansaldo.

"Mancavano pochi minuti all'intervallo mensa - proseguono i sindacati -, il lavoratore ha 58 anni, è invalido a una gamba e non arriva a mille euro al mese di stipendio. A detta di tutti, ma proprio tutti, un lavoratore serio e disponibile. Invece di occuparsi dei veri problemi (le officine sono mezze vuote, abbiamo due commesse morte di fame, il lavoro viene decentrato per mancanza di operai e le macchine sono degli anni '70), il dirigente se la prende con il più debole della catena. Per mettere paura. A tutti".

Quindi la decisione di proclamare lo sciopero "per reagire e dire no a chi vuole introdurre il dispotismo asiatico in Ansaldo Energia".