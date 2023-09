Ansaldo, l'allarme dei sindacati: "L'azienda vuole portare la produzione green via da Genova"

Un immediato intervento del governo e delle istituzioni locali come Regione Liguria per mantenere la produzione di Ansaldo Green Tech a Genova: è la richiesta dei sindacati Fim Cisl e Fiom che, dopo un incontro con la direzione aziendale nella sede cittadina di Confindustria, hanno diffuso alcuni dati allarmanti.

Il più grave riguarda un eventuale spostamento della produzione a Trieste: "L'azienda ci ha comunicato che ha fatto una manifestazione di interesse, insieme a un altro partner, per acquisire una parte di Wartsila situata a Trieste. Se l'operazione andasse in porto il piano di Ansaldo Energia è quello di mantenere a Genova solo la parte ingegneristica di Green Tech e trasferire a Trieste la produzione odierna (microturbine) e quella che dovevamo fare a Genova (elettrolizzatoni, battene e altro) e che poteva dare lavoro a 100 operai".

Per quanto riguarda i carichi di lavoro, non va meglio: secondo i dati che ha in mano l'rsu, a oggi non sono state acquisite nuove commesse e questo porterà a uno scarico di 180mila ore nel 2024. Sono state annunciate alcune offerte che però, al momento, non avrebbero elementi concreti.

Per gli organici, da inizio 2022 hanno dato le dimissioni volontarie 134 tra ingegneri, tecnici e operai. Di questi, 79 sono usciti solo negli ultimi nove mesi.

"La situazione sui carichi di lavoro è grave e deve intervenire immediatamente il governo poiché molte potenziali commesse sono in Italia - continuano Fim Cisl e Fiom -. Devono intervenire anche le istituzioni locali in primis la Regione Liguria per mantenere la produzione di Ansaldo Green Tech anche a Genova".