Ansaldo Energia, secondo giorno di protesta: corteo e traffico bloccato

Al via la seconda giornata consecutiva di sciopero per i lavoratori di Ansaldo Energia: gli operai si sono dati appuntamento alle 5,30 in portineria centrale mentre alle 7,30 è toccato agli impiegati. Alle 9, poi, vertice nella sede della Regione Liguria con il presidente Giovanni Toti, il sindaco Marco Bucci e i segretari regionali dei sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil e del comparto, Fim, Fiom e Uilm, sulla vertenza Ansaldo energia. A convocarlo è stato lo stesso governatore, dopo l'annuncio da parte dei sindacati del secondo giorno consecutivo di sciopero. Presente anche l'assessore regionale allo Sviluppo economico, Andrea Benveduti.

Alle 9,50 circa un corteo è partito percorrendo via Trenta Giugno, via Tea Benedetti, via Ansaldo, piazza Massena e via Cornigliano. Traffico bloccato in zona.

"Vuole essere una giornata di lotta per difendere il posto di lavoro, il patrimonio industriale di Genova e la dignità dei lavoratori e delle lavoratrici", affermano i rappresentanti sindacali.

Dopo la manifestazione di ieri - mercoledì 12 ottobre - e la nota diffusa da Cassa depositi e prestiti, infatti, i lavoratori sono ulteriormente insorti.

La lettera di Cdp e le reazioni: "Solo parole vuote"

"Cdp - recita la nota - riconosce il valore delle competenze tecnico-ingegneristiche di Ansaldo Energia e monitora attentamente l'evolversi della situazione attuale determinata dalle conseguenze sul portafoglio ordini derivanti dalle vicende belliche internazionali. Cdp è in costante contatto con i vertici societari che stanno finalizzando un piano industriale volto a preservare e valorizzare le competenze dell’azienda. In tal senso Cdp valuterà in modo costruttivo assieme all'intera compagine azionaria i dettagli del piano".

Affinché questo percorso raggiunga i risultati prefissati, "occorre il coinvolgimento responsabile e consapevole di tutti i soggetti coinvolti anche al fine di assicurare il regolare svolgimento dell’attività aziendale".

"Sono soltanto parole vuote quelle scritte da Cassa depositi e prestiti - commenta il segretario generale della Cisl Liguria, Luca Maestripieri - non c'è alcuna notizia positiva rispetto alla procedura di ricapitalizzazione: mancano elementi chiari e certi su quando verrà fatta e, soprattutto, sulla portata economica dell'intervento. È evidente che la preoccupazione cresce. Inviare una lettera vuota di contenuti e piena solo di frasi di circostanza è stato anche mancare di rispetto non solo al futuro di tanti cittadini, lavoratori dell'azienda e dell'indotto, ma anche all'intera città".

A Maestripieri si è allineato anche il segretario della Uilm Genova, Antonio Apa, che nei giorni scorsi era stato più morbido: "Dopo una grande e generosa mobilitazione dei lavoratori di Ansaldo Energia, Cdp se ne esce con una nota che non dice assolutamente nulla. Non dà nessuna risposta alle sollecitazioni sindacali. Un vero capolavoro di ipocrisia diplomatica. È ovvio che un processo di ricapitalizzazione non si può fare senza un progetto di politica industriale, quello che manca all'Ansaldo Energia. Se questi signori che occupano posti di prestigio finanziati dalla collettività si riducono a non intervenire su un asset strategico del sistema Paese, è meglio che cambino mestiere".

A non pensarl così è invece Federmanager, che in una nota, si dice "fiduciosa che Cassa depositi e prestiti possa garantire, da un lato, la ricapitalizzazione dell'azienda per preservare competenze e asset preziosi per il sistema Paese e, dall'altro, promuovere un piano industriale serio. Siamo a disposizione per supportare azienda e azionisti nel trovare soluzioni che diano nuovo slancio al business di Ansaldo".

Le reazioni della politica

Numerose anche le reazioni della politica locale. Il Pd, il cui capogruppo in consiglio regionale, Luca Garibaldi, ha portato la prporia soliderietà ai lavoratori che ieri bloccavano autostrada e sopraelevata, chiede che "le istituzioni a ogni livello, dal Comune alla Regione al governo, si impegnino per scongiurare che oltre tremila persone si ritrovino senza prospettive di lavoro a causa dell'abbandono produttivo di un'azienda centrale per l'economia italiana. È urgente un intervento straordinario da parte di Cassa depositi e prestiti". I dem si dicono anche stupiti dalle parole del governatore Giovanni Toti che "tenta di minimizzare l'urgenza della situazione e rinvia le soluzioni alle prossime settimane".

Anche per il M5s, "bene fanno i lavoratori di Ansaldo Energia a far sentire la propria voce. E male fa il presidente di Regione a lagnarsi del loro stato d'animo e del loro diritto a manifestare. Siamo anzi certi che 'gli altri cittadini' a cui allude Toti e che lavorano in questa città capiscano perfettamente le istanze di chi deve portare a casa lo stipendio".

Per il capogruppo della Lega in consiglio comunale, Federico Bertorello, "non ci si può permettere di chiudere un'azienda che rappresenta un caposaldo dell'economia di Genova e dell'industria nazionale. Occorre subito un intervento di Cassa depositi e prestiti per procedere alla ricapitalizzazione e un impegno concreto del nuovo governo per scongiurare una chiusura in un momento così critico per la nostra economia".

Anche per il capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale, Claudio Muzio, "occorrono, in tempi brevi, un impegno serio e un segnale concreto da parte di Cassa depositi e prestiti per la ricapitalizzazione con nuove risorse di Ansaldo Energia, che rappresenta un'eccellenza produttiva strategica".