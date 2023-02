Pianista pro Putin al Carlo Felice, annullato il concerto dopo le proteste

Concerto annullato per il pianista filo russo Denis Matsuev, previsto in primavera al Carlo Felice.

Dopo la petizione lanciata su Change.org e la risposta della Vienna Konzerthaus a GenovaToday anche la Giovane orchestra genovese dice no all'artista vicino alle autorità del Cremlino, coinvolte nella guerra in Ucraina.

Poche righe da parte della Gog per comunicare la decisione: "La Giovine Orchestra Genovese, aderendo alle sollecitazioni espresse dalle nostre autorità e dalla Fondazione, ha deciso di rinviare ad altra stagione il concerto del pianista Denis Matsuev, previsto il 29 maggio 2023 al Teatro Carlo Felice".

La tappa genovese avrebbe rappresentato per Matsuev il primo concerto al di fuori dei confini russi dopo essere stato rifiutato, nel corso del 2022, in America e in Europa. Prima del Carlo Felice aveva in programma una data a Vienna anch'essa annullata dal teatro che ha spiegato così a GenovaToday la sua decisione: "Non vogliamo offire un palcoscenico ad artisti o istituzioni solidali con la guerra iniziata da Putin, né ad artisti o istituzioni che contribuiscono alla legittimità del regime".

Matsuev, 47 anni, membro del Consiglio per la cultura russa, sostiene apertamente il presidente russo Vladimir Putin e ha firmato una lettera a favore dell'annessione della Crimea. Pubblicata in russo sul sito web del ministero della Cultura, la lettera dell'11 marzo 2014 contiene le firme di 511 personalità della cultura russa che, in seguito, hanno dichiarato "con fermezza" sostegno alla recente invasione dell'Ucraina da parte di Putin.