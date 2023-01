Anniversario morte De André: il cantautore sarà ricordato con una proiezione a De Ferrari

Oggi, 11 gennaio, cade il 24esimo anniversario dalla morte di Fabrizio De André, e le istituzioni lo ricorderanno con uno speciale omaggio nel pomeriggio.

"Genova e la Liguria non dimenticano Fabrizio De André, uno dei più grandi e amati cantautori del nostro Paese, intramontabile orgoglio ligure. Un uomo che con la sua musica è rimasto nel cuore di tanti genovesi e non solo": questo il commento del presidente della Regione Liguria e assessore alla Cultura Giovanni Toti in ricordo del celebre cantautore, scomparso l’11 gennaio 1999.

De André verrà ricordato anche nell’ambito della programmazione pomeridiana sullo schermo del palazzo della Regione, a partire dalle ore 17.