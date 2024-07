G8, ventitré anni fa la morte di Carlo Giuliani: il ricordo in piazza

Ventitré anni sono passati dai fatti del G8 di Genova e dalla morte di Carlo Giuliani, ragazzo ucciso che divenne simbolo delle violenze di quelle giornate.

A ricordarlo, l'iniziativa "Per non dimentiCarlo" in piazza Alimonda con le poesie di Biancamaria Furci e il ricordo di Arnaldo Cestaro con le parole di Lorenzo Guadagnucci. Anche tanta musica con: Musica di Stazione Rossa, Marco Rovelli & Paolo Monti con Paola Rovai, Esterina, Contratto Sociale Gnu-Folk, Alessio Lega con Guido Baldoni e Rocco Marchi, Renato Franchi e l’Orchestrina del Suonatore Jones, I Professori.

"Per noi da quel giorno del 2001 è 'piazza Carlo Giuliani, ragazzo' - ricordano Maurizio Acerbo, segretario nazionale di Rifondazione Comunista e i due segretari regionali Claudia Rancati e Jacopo Ricciardi -. Non è memoria retorica, è giustizia mancata, sono i colpevoli dei giorni della Diaz, di Bolzaneto, della repressione nei cortei, che hanno soltanto fatto carriera, che non hanno pagato per i loro crimini".

Un pensiero va anche ad Arnaldo Cestaro, recentemente mancato: vittima delle violenze del blitz alla Diaz, fece condannare l'Italia dalla Corte Europea per i Diritti Umani. "Carlo che ha pagato con la sua giovane vita, la volontà di opporsi al potere dei dominatori del pianeta, Arnaldo come le tante e i tanti che non hanno dimenticato, ci ricordano che oggi più che ieri è importante restare dalla parte giusta della barricata" conclude Rifondazione.