Malore durante l'immersione: muore una sub genovese

Una donna genovese di 53 anni, Anna Maria Dapino, è morta dopo essersi sentita male durante un'immersione nelle acque di Cala Pira in Sardegna.

Come riferisce l'Ansa la donna è deceduta dopo essere rimasta ricoverata, in condizioni disperate, all'ospedale Brotzu. Il malore risale infatti alla giornata di venerdì, dopo tre giorni il cuore ha smesso di battere.

La donna era una sub esperta, si è immersa insieme ad altre persone appartenenti a un diving di Castiadas e si è sentita male mentre si trovava sott'acqua. È stata soccorsa e riportata sul gommone, poi una volta arrivata in spiaggia è stata recuperata dal personale del 118 e portata d'urgenza in ospedale in elicottero. Ricoverata in rianimazione, dopo tre giorni è morta. La guardia costiera ha avviato gli accertamenti per ricostruire quanto è accaduto.

