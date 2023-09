"Noi stiamo con i cinghiali", blitz animalista con striscioni sul Bisagno

Blitz animalista sul Bisagno con alcuni striscioni contro la Regione Liguria appesi dai militanti di 'Centopercentoanimalisti' per contestare la recente normativa sulla caccia con arco e frecce. Da un paio di mesi vanno avanti diverse iniziative di protesta, alcuni gruppi avevano anche chiesto un intervento a livello nazionale.

"Non ci si poteva aspettare altro da una giunta formata in maggioranza da Lega e Fratelli d'Italia - affermano gli esponenti di 'Centopercentoanimalisti' - i partiti che più odiano gli animali e raccolgono i voti dei cacciatori. Infatti l'emendamento sulla caccia all'arma bianca è stato presentato da un leghista. L'animale colpito da una freccia non muore rapidamente, ma si dissangua poco a poco con ulteriori sofferenze. Questa pratica aggiunge orrore a un'attività già barbara, la caccia, e la peggiora".

"La recente manifestazione a Genova contro la delibera è stata ignorata dai politici - concludono - anche se decine di migliaia di persone hanno espresso la loro contrarietà. Toti e soci saranno ricordati come coloro che hanno contribuito a portare l'Italia verso la barbarie. Per ricordare alla Regione Liguria che non abbasseremo la guardia, nel primo pomeriggio di sabato 9 settembre, abbiamo affisso due striscioni su uno dei ponti della Val Bisagno a Genova. I Cinghiali sembrano aver gradito".