Violenze sugli animali, in Liguria aumentate del 7%: il rapporto Zoomafia

Aumentano i reati contro gli animali in Liguria. Il triste spaccato emette dal Rapporto Zoomafia 2020 redatto da Ciro Troiano, criminologo e responsabile dell’Osservatorio Zoomafia della Lav (Lega antivivisezione), arrivato alla sua ventunesima edizione.

Il rapporto analizza lo sfruttamento illegale di animali e opera della criminalità nel 2019. Per redigerlo, l’Osservatorio Nazionale Zoomafia Lav ha chiesto alle procure e ai Tribunali per i Minorenni i dati relativi al numero totale dei procedimenti penali del 2019 e al numero di indagati per reati a danno di animali.

Maltrattamenti e violenze su animali, i numeri di Genova

A Genova sono stati 29 i procedimenti, con 9 indagati per uccisione di animali; 54 procedimenti con 26 indagati per maltrattamento di animali, 1 procedimento con 2 indagati per uccisione di animali altrui; 58 procedimenti con 46 indagati per abbandono di animali o detenzione in condizioni incompatibili; 8 procedimenti con 7 indagati per reati venatori; 1 procedimento con 2 indagati per traffico di cuccioli.

In totale dunque sono stati 151 i procedimenti e 92 indagati nel 2019: rispetto al 2018, i fascicoli sono aumentati del 6% circa, passando da 142 a 151, mentre gli indagati sono aumentati di circa il 6% passando da 87 a 92.

Maltrattamenti e violenze su animali, i numeri della Liguria

A livello regionale (escludendo al procura di Imperia, i cui dati non sono pervenuti) la media dei dati indica che, nel 2019, nella regione sono stati registrati circa 210 fascicoli (circa il 2,21% di quelli nazionali), con un tasso di 13,41 procedimenti ogni 100.000 abitanti; e circa 110 indagati (circa il 1,88% di quelli nazionali), con un tasso di 6,38 indagati ogni 100.000 abitanti.

Nell’ambito territoriale delle tre procure prese in esame (Genova, La Spezia e Savona), rispetto al 2018, nel 2019 è stato registrato un aumento del 7% dei procedimenti e un aumento del 7% del numero degli indagati.

L’attività dei Carabinieri Forestali nell’ambito della tutela della fauna a livello regionale ha portato, nel corso del 2019, alla denuncia di 52 persone e all’accertamento di 96 reati con conseguenti 62 sequestri e 17 perquisizioni.

«Nella regione, negli ultimi anni, sono state svolte attività di polizia giudiziaria nell’ambito dei combattimenti tra animali, in particolare a Imperia dove un’inchiesta ha coinvolto decine di persone in tutt’Italia, del traffico di animali esotici e fauna selvatica, del bracconaggio, della pesca illegale e commercio di specie ittiche vietate - ha spiegato Troiano - Non sono mancate inchieste di interesse nazionale sul business delle scommesse ippiche né indagini sul traffico di cuccioli. Accertati anche casi di uso di animali a scopo intimidatorio, in particolare per lo spaccio di stupefacenti, per non parlare poi dei casi di maltrattamento più frequenti, consumati quotidianamente da singoli cittadini. Quello dei crimini contro gli animali, insomma, è un fenomeno complesso e multiforme. Per questo auspichiamo che, in ossequio all’esigenza di legalità e sicurezza diffusa in tutti gli strati sociali, si arrivi presto al varo di alcuni provvedimenti legislativi, attesi da tempo, come il potenziamento della normativa sulla tutela penale degli animali».