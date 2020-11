VIDEO | Traffico di animali in via d'estinzione, il bilancio di un anno di attività dei Nuclei Cites dei Carabinieri

Quasi 100.000 euro di sanzioni, oltre 270 controlli, 44 sequestri e 6 denunce: sono i numeri dell’attività svolta dai nuclei Cites - i carabinieri che si occupano di far rispettare la convenzione che protegge la flora e la fauna a rischio di estinzione - della Liguria.

I carabinieri Forestali della Liguria hanno diffuso il bilancio in occasione della presentazione del calendario Cites 2021, un viaggio lungo 12 mesi alla scoperta degli animali più rari e da tutelare. Si stima, infatti, che il traffico di specie selvatiche in via d’estinzione nel mondo sia di circa 23 miliardi di dollari l’anno, e che insieme a quello del legname tropicale (100 miliardi dollari) sia tra i più fiorenti commerci criminali dopo droga, armi ed esseri umani, unitamente a quelli delle opere d’arte e dei beni storico-archeologici.

Nelle quattro province della Liguria operano i relativi Nuclei Citese, e nell’ultimo anno i militari, impegnati appunto nella tutela delle specie di flora e fauna a rischio di estinzione e nel contrasto al commercio internazionale di legname illegale, hanno concluso diverse operazioni importanti, rilasciando anche 249 certificati e 289 licenze di importazione di legname proveniente da aree a rischio di tagli illegali.

Il Nucleo della Spezia, in particolare, ha chiuso le indagini sull’uccisione di un Ibis Eremita (Geronticus eremita), specie particolarmente protetta e protagonista nel mese di maggio del calendario CITES 2021. L’animale, provvisto di un gps per la localizzazione, era parte di un progetto europeo per la reintroduzione della specie nell’Europa centro-meridionale.

Sono stati inoltre effettuati diversi controlli doganali per il contrasto del commercio illegale del legno sul porto di Genova, con verifiche documentali e merceologiche su circa 1.550 quintali di legno e prodotti derivati. Nel ponente ligure, il personale specializzato del Nucleo Cites di Imperia ha condotto controlli su aziende floro-vivaistiche di specie protette dalla Convenzione di Washington e curato il recupero e successivo sequestro di alcune specie particolarmente pericolose di tartaruga azzannatrice e alligatore, poi affidate temporaneamente all’Acquario di Genova.

In contemporanea con le attività sul campo, i carabinieri Cites portano avanti anche iniziative di educazione ambientale: il calendario Cites 2021 anticipa quelle che sono state interrotte causa pandemia.