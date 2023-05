Animali domestici in corsia, Gratarola: "In Liguria si può dal 2018"

In occasione della seduta del consiglio regionale di martedì 23 maggio 2023 Brunello Brunetto (Lega Liguria-Salvini) ha presentato un'interrogazione, sottoscritta da tutto il gruppo, in cui ha chiesto alla giunta di promuovere in maniera capillare gli interventi assistiti con gli animali.

Il consigliere ha rilevato che evidenze scientifiche dimostrano le potenzialità dell'impiego degli animali come strumento di cura, in particolare negli ospedali e nelle rsa e che, in particolare, l'introduzione di cani nelle sedute terapeutiche ha avuto effetti incoraggianti anche in persone affette da disturbi dello spettro autistico.

L'assessore alla sanità, Angelo Gratarola, ha ricordato che la Liguria è stata fra le prime Regioni in Italia a recepire le linee guida nazionali per gli interventi assistiti con animali (Iaa) e ha illustrato nel dettaglio il tipo e il numero di professionisti coinvolti fra medici specialisti, psicologi, infermieri, riabilitatori, educatori e veterinari.

L'assessore ha ricordato che, per facilitare l'accesso degli animali nelle strutture sanitarie, sono state emanate già nel 2018 linee guida per l'accesso degli animali di affezione nelle aree esterne, aree comuni e nei reparti di degenza.