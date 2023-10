Centro Anidra all'asta, quinto tentativo senza aggiudicazione

Si è chiusa senza aggiudicazione l'asta telematica per la vendita del Centro Anidra di Borzonasca, andata quindi deserta. I terreni e gli immobili coinvolti nella triste vicenda sulla morte di Roberta Repetto, uccisa dalle metastasi di un tumore dopo l'asportazione di un neo sul tavolo della cucina del centro e curata per due anni con tisane zuccherate e meditazione, erano stati rimessi in vendita per la quinta volta. A giugno 2022 e febbraio 2023 la vendita era stata conclusa, ma poi non era stata perfezionata per inadempimenti.

A rendere noto l'esito dell'asta è Rita Repetto, sorella di Roberta e presidente dell'associazione La Pulce nell'Orecchio (@la_pulcenellorecchio su Instagram) che porta avanti progetti di sensibilizzazione verso opinione pubblica e persone sui rischi della violenza psicologica di tipo settario. Nei giorni scorsi è stata anche ospite della trasmissione Rai 'I fatti vostri', dove ha raccontato la storia di 'Bobby' a tre anni dalla tragica scomparsa e spiegato l'impegno portato avanti attraverso l'associazione. Martedì 17 ottobre alle 21:20 parteciperà invece al talk show 'Avanti popolo' con Nunzia di Girolamo, in onda su Rai3.

La vicenda è nota. Nel 2018 la donna era stata operata per togliere un neo su un tavolo da cucina in una delle stanze del centro olistico Anidra di Borzonasca, senza anestesia né esami né terapia post operatoria, era poi stata tranquillizzata che i dolori provati erano conseguenza di una 'purificazione spirituale', da curare con meditazione e tisane. Dopo un anno e mezzo era stata ricoverata, in condizioni disperate, all'ospedale San Martino per una gravissima forma di melanoma (un tumore della pelle) ormai in metastasi. Purtroppo non c'era più nulla da fare. In primo grado erano arrivate le condanne per omicidio colposo a tre anni e quattro mesi per il 'santone' del centro olistico Paolo Bendinelli e del medico bresciano Paolo Oneda. A inizio luglio è iniziato il processo di appello, che proseguirà a novembre con la seconda udienza, fissata per il giorno 21.