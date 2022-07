È morto Angelo Giulio Torti, ex assessore provinciale e storico sindaco di Sant'Olcese

È mancato oggi Giulio Torti, storico ex sindaco di Sant'Olcese ed ex assessore della Provincia di Genova.

Torti, sindaco del comune dell'entroterra per vent'anni e punto di riferimento per la vita della cittadina e della Val Polcevera, è stato anche assessore provinciale alle Politiche Sociali e allo Sport dal 2004 al 2012, durante i due mandati di Alessandro Repetto.

"Gli Amministratori e i dipendenti della Città Metropolitana di Genova ente che lui continuava a chiamare “la mia Provincia”, si stringono commossi attorno alla famiglia e ai tanti amici in questo doloroso momento, e vogliono ricordare Angelo Giulio Torti per l’impegno che ha sempre profuso per la Val Polcevera e per tutto il nostro territorio" recita in una nota la Città Metropolitana di Genova.

Il Rosario verrà recitato domenica 31 luglio alle 18,30 nella chiesa nuova di Manesseno, mentre il funerale sarà lunedì 1 agosto alle 9 nella stessa chiesa.