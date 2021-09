Molesta due donne al supermercato, fermato da un poliziotto fuori servizio

Dopo essere entrato in un supermercato in via Anfossi a Pontedecimo, si è avvicinato a una cliente ed ha cominciato a molestarla insistentemente con richieste sessuali e a gesticolare muovendo la stampella che portava con sé, per poi estrarre dalla borsa un tablet con il quale ha scattato alcune foto a lei e a una dipendente dell'esercizio.

È successo intorno alle 18 di mercoledì 1 settembre 2021. Le due, spaventate dall'atteggiamento aggressivo dell'uomo, sono state subito tranquillizzate da un poliziotto della Squadra Mobile genovese libero dal servizio che aveva assistito alla scena e che non ha esitato a qualificarsi con il 53enne.

L'agente, dopo averlo identificato e trovato in possesso di un cutter della lunghezza complessiva di 18 centimetri, di cui sei di lama, lo ha trattenuto e consegnato ai colleghi del commissariato Cornigliano, che lo hanno accompagnato presso gli uffici della questura.

Il 53enne genovese pluripregiudicato è stato denunciato per molestie e possesso ingiustificato di armi o oggetti atti a offendere.