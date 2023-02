Uno compra anello con bonifico falso, l'altro nasconde in casa spinelli

Un ventenne italiano, con precedenti di polizia, è stato denunciato dai carabinieri per truffa. Il giovane, dopo aver visto su un sito web un anello in vendita del valore di oltre 500 euro, ha contattato il venditore, che gli ha spedito l'anello in oro, fidandosi di una distinta, rilevatasi poi falsa, del relativo bonifico effettuato.

I carabinieri hanno denunciato anche un 25enne genovese per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. A seguito di perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di numerose sigarette artigianali contenenti hashish.

Le due denunce sono avvenute nell'ambito di un servizio finalizzato alla prevenzione e contrasto dei reati, disposto dal comando provinciale di Genova dei carabinieri.