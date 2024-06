Lutto per la scomparsa di Andrea Gianelli Castiglione, coordinatore centro trapianti

L'ospedale San Martino tutto piange la scomparsa del dottor Andrea Gianelli Castiglione, deceduto a 67 anni dopo una lunga malattia. Già coordinatore del Centro Regionale Trapianti, Gianelli Castiglione è stato un punto di riferimento del policlinico e di tutti i professionisti impegnati nell'attività di trapianto in Liguria.

Stimato a livello nazionale, era entrato al San Martino nel 1987, rimanendoci fino a quando la malattia non lo ha costretto a lasciare una squadra affiatata e preparata, cresciuta grazie ai consigli di un grande professionista che mai qui sarà dimenticato.

"Il presidente ad interim, Alessandro Piana, e l'assessore alla Sanità, Angelo Gratarola, esprimono profondo cordoglio - si legge in una nota - per la scomparsa del dottor Andrea Gianelli Castiglione, medico legale del Policlinico San Martino, già coordinatore del Centro Regionale Trapianti e membro del Centro Nazionale per i Trapianti. Un medico che si è sempre distinto per il suo impegno nel promuovere la donazione, attività svolta con passione e abnegazione, ben al di sopra della sua veste istituzionale".

"Ho avuto la fortuna e l'onore di poter collaborare con lui tanti anni - continua ancora l'assessore Gratarola - ed è anche grazie al suo grande impegno se siamo riusciti a riaprire il Centro Trapianti di Fegato, la cui attività era stata sospesa negli anni passati. Un medico, che lascia un vuoto, ma anche un'importante eredità professionale, che la comunità medica è chiamata a portare avanti così come il suo insegnamento".