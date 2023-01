Dolore e rabbia per l'ultimo saluto ad Andrea, morto dopo un incidente in canoa

Una comunità in lutto, quella di Riva Trigoso, a Sestri Levante, che questa mattina, sabato 21 gennaio 2023, si è stratta per l'ultimo saluto ad Andrea Demattei, il giovane di 14 anni, morto in seguito a un incidente in canoa nel torrente Entella, tra Chiavari e Lavagna.

I funerali laici, a cui hanno preso parte centinaia di persone, si sono svolti sul lungomare nella zona del campetto da basket. Momenti struggenti di fronte alla bara bianca del ragazzo. Alla cerimonia hanno preso parte anche insegnanti e studenti del liceo scientifico Natta di Sestri Levante, dove la vittima studiava.

Presenti anche il sindaco di Sestri Levante Piero Giannelli e la parlamentare ed ex sindaco Valentina Ghio, oltre alla madre Monica e alla sorella di Andrea di 12 anni. La famiglia ha deciso di donare gli organi del ragazzo: il fegato è andato ad un ragazzo a Bergamo, i reni a due giovani che erano in attesa di trapianto al Gaslini. Lo zio Federico ha sintentizzato quello che è il sentimento attuale della comunità, divisa tra rabbia e dolore.

Intanto proseguono le indagini per fare luce sull'accaduto ed escludere eventuali responsabilità. Per la morte di Andrea ci sono quattro indagati tre istruttori e il legale rappresentante della Shock Waves sports di Sestri Levante, che ha organizzato l'uscita in canoa.