Accoltellamento San Colombano Certenoli, il racconto di Andrea Bandini: "Ecco come ho agito"

"Sono andato lungo il fiume, mi sono arrampicato per 200 metri in altezza e lì ho lasciato i miei documenti nascosti in una rete di quelle che frenano i massi, e poi sabato ho raggiunto la località Celesia e mi introducevo in una casa non abitata vicino a quella dove abitano i genitori di Giulia. Poi domenica non so cosa mi è preso ed ho fatto quello che sapete. Non sono una persona cattiva anche se sembra che vi prenda in giro". Così Andrea Bandini, 25 anni, ha raccontato ai carabinieri che lo avevano trovato nel rifugio Astass, dopo che aveva aggredito con una roncola i genitori dell'ex fidanzata e ucciso il loro cane a San Colombano Certenoli.

Nel suo racconto, contenuto nell'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emerge un misto tra lucidità e momenti in cui sembrano prevalere manie di persecuzione, a cominciare dalla premessa con cui Bandini inizia la sua deposizione. "Nei giorni scorsi sono stato minacciato da alcune persone che non so nemmeno identificare, che facevano inoltre riferimenti provocatori su Giulia". Di queste persone non ci sarebbe traccia, agli inquirenti risulta invece che le minacce le aveva rivolte lo stesso Bandini all'ex a cui aveva annunciato che avrebbe ucciso il cane. Bandini in precedenza le aveva infatti chiesto di giurare sull'animale, circostanza che a posteriori ha fatto riflettere la ragazza: "Sapeva che quel cane era la mia vita", ha detto al magistrato.

Bandini racconta di essersi barricato nel suo appartamento. "Venerdì scorso, mentre ero in casa, - dice - provava ad entrare in casa un albanese di mia conoscenza a cui avevo dato le chiavi di casa e con cui avrei dovuto iniziare a condividere l'appartamento. Lui non riusciva ad entrare perché avevo messo le mie chiavi nella toppa interna della serratura ed io fingevo di non essere in casa. Poi uscivo di casa attraverso la finestra".

Il piano

Da quel momento il racconto di Bandini è dettagliato, spiega di essere andato lungo il fiume e dopo essersi arrampicato per un'altezza di circa 200 metri avrebbe lasciato i documenti in una rete paramassi. Il giorno dopo avrebbe raggiunto la località Celesia entrando in una casa vuota, vicina a quella dove vivono i genitori dell'ex.

Il giorno dell'aggressione

"Poi domenica non so cosa mi è preso ed ho fatto quello che sapete. - racconta Bandini ai militari - Non sono una persona cattiva anche se sembra che vi prenda in giro. Sono entrato sopra arrampicandomi sulla parete dove c'è l'edera, ed ho trovato la donna che stava chiudendo le imposte. Ho colpito prima lei, poi il cane che era nella poltrona e mi veniva addosso e poi l'uomo che si trovava vicino le scale e poi in bagno. Ho cercato di rubare l'auto T-Roc per scappare ma non riuscivo a mettere la retromarcia. Poi visto che erano arrivate delle persone, che poi mi hanno gridato 'ti sparo' (un vicino della coppia, ndr), sono fuggito a bordo della 500 e dopo poco sono uscito fuori strada. I pantaloni che indosso sono quelli della sera dell'omicidio, dopo l'incidente con la 500 ho abbandonato la maglia ed il cappellino nel bosco, ed ho cambiato le scarpe (tipo ciabatte di stoffa) in un capanno che non ricordo esattamente dove si trovi ma è nei boschi vicino a Borzonasca".

Il giorno seguente, interrogato dalla pm Federica Paiola, Bandini ha confermato le dichiarazioni spontanee, ribadendo di avere agito "a seguito delle minacce che ho ricevuto da alcune persone non meglio identificate". Su di lui, che in passato era già stato in cura, è stata disposta una perizia psichiatrica. Attualmente si trova nel carcere di Marassi, l'accusa è di tentato omicidio.

Come stanno i coniugi

Migliorano le condizioni dei due coniugi aggrediti domenica 9 giugno 2024 nella loro casa a Celesia di San Colombano Certenoli dall'ex della figlia. I due erano stati massacrati a colpi di roncola.

L'ultimo bollettino dell'ospedale San Martino riferisce che l'uomo, 62 anni, è stato trasferito presso il reparto di Neurochirurgia, diretto dal professor Gianluigi Zona, in discrete condizioni di salute, Per la donna di 65 anni verrà invece valutata nella giornata odierna possibile dimissione dalla terapia intensiva in un altro reparto di degenza, dopo consulenza maxillo-facciale. La donna è stabile, sveglia e cosciente.