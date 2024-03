La diga di Genova finisce nel mirino dell'Anac: tutte le anomalie contestate

"Sette profili critici, già contestati dall'Anticorruzione all'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, che nei mesi scorsi ha prontamente replicato": per questo, come comparso su diversi organi di stampa, l'Anac rimane ferma sul suo giudizio negativo sui lavori per la diga di Genova.

La delibera che risale al 20 marzo potrebbe essere già stata trasmessa alla procura della Repubblica di Genova e alla Corte dei conti. Secondo quanto riportato dal Sole 24 Ore in particolare, "Anac sottolinea la propria competenza a esaminare il progetto, un aspetto che era stato messo in dubbio nelle controdeduzioni dell'Autorità portuale e che viene ribadito norme alla mano".

Ma su cosa si concentrano le contestazioni dell'Anticorruzione? Questi sette profili individuati come critici riguardano la mancata procedura di gara, l'inserimento della diga tra le opere del Pnrr beneficiando di conseguenza delle deroghe al codice dei contratti, rilievi legati alla concatenazione degli eventi nel corso delle procedure di affidamento e la nomina di un collegio di esperti. Infine, l'ipotesi di pantouflage (pubblici dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per le pubbliche amministrazioni, e che vengono poi assunti dagli stessi privati destinatari dei provvedimenti) e di un "possibile conflitto di interessi".

Quest'ultimo punto riguarda l'ingegner Marco Rettighieri prima responsabile dell'attuazione del programma straordinario (tra cui è inserita anche la diga) e poi presidente del consiglio di amministrazione di Webuild Italia Spa, azienda parte del gruppo Webuild, mandatario del raggruppamento vincitore dell'appalto". A questo proposito, la stazione appaltante ha replicato specificando che le funzioni del'ingegnere in Autorità portuale erano da tempo terminate quando la gara è stata avviata.