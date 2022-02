Multati perché sul bus con solo un vaccino: "Così ha detto il call center di Amt"

Multati perché sorpresi a viaggiare su un autobus dopo aver ricevuto solo la prima dose di vaccino anti covid. Fino a qui niente di strano, visto che, per salire sui mezzi pubblici, dal 6 dicembre è obbligatorio il green pass e dal 10 gennaio serve il passaporto verde rafforzato. Il problema nasce dal fatto che i passeggeri in questione sostengono di aver ricevuto indicazioni in tal senso da parte del call center di Amt.

L'affermazione trova riscontro in una mail, datata 7 gennaio, di cui GenovaToday è entrato in possesso, inviata al personale del call center. "Vi ricordo - si legge - che in assenza di green pass è possibile viaggiare sulla rete Amt: con certificato di avvenuta vaccinazione, oppure con esenzione rilasciata dalla Asl di competenza".

A questa comunicazione non ne sono seguite altre via mail, ma il discorso è stato affrontato nuovamente in una chat su Whatsapp, in cui veniva ribadito che era concesso utilizzare i mezzi pubblici dopo la prima dose di vaccino, portando con sé il certificato di avvenuta vaccinazione, senza bisogno di attendere di avere il green pass.

I controlli e le sanzioni sui mezzi pubblici sono a carico delle forze dell'ordine, che applicano le norme di legge. Dunque le giustificazioni dei passeggeri, che sostenevano di "aver preso il bus con certificato di avvenuta vaccinazione, così come indicato dal call center di Amt", non sono state ritenute valide e i passeggeri, in genere, sono stati sanzionati.

In seguito queste persone hanno presentato formale reclamo ad Amt. Ma intanto la sanzione è a loro nome e se non la pagheranno, rischiano di vedersi arrivare cartelle esattoriali ancora più salate. L'ufficio stampa di Amt, contattato in merito alla vicenda, non ha ancora fornito una sua versione dei fatti.