Protocollo sicurezza bus, Ugl: "Fumo negli occhi, il 18 settembre sciopero confermato"

"A nulla sono valse le nostre richieste nei confronti dell'azienda che non ha voluto investire per salvaguardare gli autoferrotranvieri che garantiscono la mobilità nella nostra città" è il commento di Ugl - che ha proclamato sciopero per il 18 settembre - sul protocollo di sicurezza per i bus.

Il protocollo è stato siglato da Amt, Città Metropolitana di Genova, Comune di Genova e le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal.

"Proprio a pochi giorni dal nostro sciopero oggi viene diffuso un protocollo, l'ennesimo, sulla sicurezza. Questo protocollo siglato ci sembra il classico fumo negli occhi, riprende punti già enunciati in un primo documento e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Le forze dell'ordine intervengono ovviamente, quando sono chiamate. L'installazione di nuove telecamere è cosa vecchia, il Comune ha dichiarato più volte che saranno aumentate in città e su quei capolinea da noi indicati come critici. Dove sono le novità, a parte cercare di dissuadere i lavoratori dallo scioperare? Perché questo è l'intento di qualcuno"

Roberto Piccardo, segretario regionale Ugl Fna, aveva già elencato altre volte i provvedimenti da prendere per garantire le condizioni di sicurezza base: "Posto guida chiuso come i treni, tempi di percorrenza adeguati così come le frequenze, climatizzatori funzionanti, manutenzione interamente internalizzata, fatta dai nostri operai formati e competenti. Servirebbe l'istituzione di un gruppo all'interno della polizia locale da destinate alla nostra categoria, con incarico di vigilare sui mezzi per far rispettare i regolamenti di bordo. Due guardie giurate per due sere a settimana a cosa servono? Quest'estate nonostante il rinnovamento di parte del parco macchine ci sono stati più di 500 soccorsi solo per climatizzatore guasto, ogni giorno erano fermi 140 bus per assenza di ricambi o in attesa che le ditte esterne effettuassero gli interventi in garanzia".

Ieri, Ugl ha incontrato i capogruppo della maggioranza in consiglio comunale per esporre il punto di vista dei lavoratori: "Questa organizzazione non intende arretrare di un passo a salvaguardia dei lavoratori e delle lavoratrici. Noi la situazione attuale la vediamo evidentemente in maniera molto diversa: non si riesce da anni ad avere una consegna regolare di vestiario ai dipendenti. Perdiamo letteralmente i pezzi per strada dei bus più datati. Gli ambienti di lavoro sono sporchi e con microclimi inadeguati. Abbiamo difficoltà a reperire ricambi".

E poi le aggressioni, l'inosservanza del regolamento a bordo dei passeggeri, e così via: "Per questo il 18 sciopereremo compatti, per la sicurezza dell'utenza e degli autoferrotranvieri".