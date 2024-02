Abbonamenti Amt annuali a due euro, attenzione alla nuova truffa sui social

Non c'è pace per Amt. Una nuova truffa sta viaggiando nelle ultime ore sul web e sui social. A inizio gennaio giravano post relativi a una fantomatica "Genova City Pass a due euro per viaggiare gratis per un anno in metropolitana", ora lo schema si ripete con la truffa 'City Pass Amt'. I post creati da una pagina 'fake' promettono abbonamenti annuali scontati a prezzi irrisori, pochi euro, invitando gli utenti ad aderire per accedere alla promozione.

Amt mette in guardia i propri utenti: "Sui social, principalmente su Facebook, sta girando in questi giorni questa falsa promozione. L'azienda è totalmente estranea sia a tali pagine sia ai relativi contenuti. La società ha dato mandato ai propri legali di procedere presso le sedi competenti. Consultate solo il sito e i canali social di Amt per avere informazioni sempre corrette sulle iniziative commerciali proposte dall’azienda".

A giudicare da condivisioni e commenti, infatti, molti sono caduti nel tranello cliccando sul link. Oltre alla perdita dei soldi richiesti c'è il rischio di trovarsi abbonati a costosi servizi a pagamento mensile o di vedersi rubare i dati personali. Una truffa simile, con la promessa di biglietti omaggio, aveva coinvolto anche l'Acquario nei mesi scorsi. Anche in quel caso la struttura aveva denunciato l'accaduto alla polizia postale.

