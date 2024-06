Amt, sindacati all'attacco: "Servizio estivo inadeguato, mancano condizioni di sicurezza"

A una settimana dall'entrata in vigore dell'orario estivo emergono alcuni problemi, denunciati dai sindacati. Secondo Faisa Cisal e Uiltrasporti "il servizio ha già palesato ciò che nessuno, a partire da chi lavora ogni giorno sul campo, avrebbe auspicato".

"Terminato l’orario invernale caratterizzato da forti criticità alla regolarità del servizio - si legge in una nota diffusa -, c’era quantomeno da attendersi che il nuovo orario tenesse conto di quanto emerso negli ultimi mesi, anche in considerazione del dell’aumento dei tempi di percorrenza, così non è stato".

Secondo i sindacati l'aumento dei tempi di percorrenza è legato a problemi strutturali come l’aumento del traffico privato, dei cantieri in città e degli utenti che ogni giorno, festivi compresi, scelgono il trasporto pubblico per spostarsi all’interno della città, è invece slegato dal termine dell’anno scolastico.

"Ci attendevamo un servizio adeguato alle necessità - proseguono - e invece si sono replicate le medesime situazioni, con tempi di percorrenza insufficienti e soste previste al capolinea inferiori a cinque minuti anche su linee direttrici che, in tutta evidenza, vedono quindi, al minimo intoppo su strada, compromessa la regolarità del servizio".

Problemi che si aggiungono ad altri: "I lavoratori ogni giorno affrontano quotidiane difficoltà per garantire il più possibile un servizio degno di questo nome - affermano i sindacalisti - e, come se non bastasse, più volte hanno subito aggressioni verbali fino all’ultimo episodio di lunedì che ha visto un collega colpito sulla fermata dopo aver terminato il turno". Il riferimento è all'autista era stato preso a pugni perché il mezzo era stato costretto a fermarsi a Pra' invece che arrivare a Voltri dato che la linea era stata 'tagliata'.

I sindacati si chiedono quindi "in che modo vengano elaborati i dati offerti dal sistema di monitoraggio" e sostengono che ci siano nuove linee "che non portano nessuno come il 608" e altre sovraffollate come il 607: "Chiediamo quindi che vengano riviste tutte quelle linee, in primis la linea 1, dove il servizio programmato si è rivelato nuovamente non rispondente alla realtà, e che promette più corse di quelle che riesce effettivamente a svolgere anche quando il traffico è 'nella norma'. Nella giornata di sabato 22 giugno, nella stessa fermata dove è avvenuta l'aggressione di lunedì scorso, si sono registrate attese di quasi mezz'ora, chiediamo quindi, in attesa dell'intervento aziendale sulla programmazione oraria, la presenza di un addetto all'esercizio al capolinea di Caricamento e di Voltri per cercare di limitare i danni di questi tempi di percorrenza totalmente inadeguati in quanto mancano le condizioni di sicurezza. Siamo pronti - concludono - a un ulteriore confronto serio, altrimenti penseremo ad attivare procedure diverse, siamo veramente stanchi e riteniamo che non siano né i lavoratori sul campo né gli utenti a dover pagare il prezzo di queste scelte di certo non lungimiranti".

