Amt, Ugl: "L'ex rimessa Guglielmetti tornerà al Comune"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di GenovaToday

Facendo seguito alla nostra martellante campagna per la sicurezza degli operatori fronti line, considerate anche le azioni di sciopero che abbiamo proposto ed azionato, in visione anche del convegno organizzato dalla nostra Organizzazione, lo scorso 16 dicembre, sul tema dei 4 assi e della sicurezza del trasporto pubblico locale, alla presenza del Segretario Nazionale Fabio Milloch, finalmente tocchiamo con mano alcuni dei risultati sperati.

Non solo quindi, gli investimenti sulla sicurezza che abbiamo sempre richiesto e sulla promessa dei quali decidemmo di revocare una seconda azione di sciopero proclamata, ma il Comune agisce con determinazione anche sulla riorganizzazione delle rimesse e, appunto, sull’attuazione dei 4 assi, come già il Sindaco Bucci aveva ampiamente spiegato alla nostra Organizzazione.

A breve l’ex rimessa Guglielmetti sarà nuovamente acquisita dal Comune: riteniamo questa una scelta strategica importantissima, come sempre abbiamo ribadito. Questo permetterà di avviare i lavori per i 4 assi, progetto che interesserà inizialmente la rimessa di Gavette e successivamente quella di Staglieno.

In riferimento al deposito da costruirsi al Carlini, l’Amministrazione sta facendo tutte le valutazioni del caso, a nostro avviso sarebbe strategico un deposito in quella zona. Altra conferma, peraltro già annunciata tempo fa in una seduta in Comune dove siamo stati auditi ufficialmente, è la nuova agenzia della mobilità, un ente di regolazione del soggetto gestore del contratto di servizio.

Ovviamente vista la complessità di tutti i progetti in essere (Skymetro, prolungamento metropolitana, ecc) abbiamo richiesto che gli incontri cadenzati, che già fino ad oggi abbiamo consumato con l’Amministrazione, divengano una sorta di cabina di regia permanente dove la nostra Organizzazione sindacale possa portare con costanza le istanze delle lavoratrici e dei lavoratori del tpl, coadiuvando l’azione dell’Amministrazione anche nel garantire la giusta sicurezza degli operatori front line.

Accogliamo con positivo riscontro la rinnovata dichiarazione del Sindaco Bucci, cosi come del nuovo presidente di AMT, Ilaria Gavuglio, che la situazione finanziaria è sotto controllo, inoltre il Sindaco ha confermato il suo sostegno economico ad AMT anche per il 2023, per questo continuerà il progetto di gratuità per tutto l’anno in corso, con le stesse modalità del 2022.

Questo protocollo che contiene elementi importanti per la valorizzazione del trasporto pubblico come servizio essenziale, anche nell’ambito del finanziamento, oltre che una maggior attenzione sulla sicurezza, rappresenta per noi un elemento di concreto riconoscimento del lavoro fatto da questa Organizzazione su richiesta ed istanza dei lavoratori che ci affidano le loro preoccupazioni. Riuscire a garantire adeguati livelli di sicurezza per i lavoratori e l’utenza è certamente un percorso impervio ed articolato, ma rappresenta la totale priorità per la nostra intera Organizzazione, che non smetterà mai di vigilare e promuovere ogni tipo di azione a garanzia della salute dei lavoratori del trasporto pubblico locale.