Amt: stop alle navette scolastiche, ma restano 489 corse aggiuntive

Il servizio di trasporto pubblico da lunedì 4 aprile, nonostante la fine dello stato di emergenza, il venir meno della certezza e dell'entità dei finanziamenti governativi dedicati allo scolastico e il ritorno del coefficiente di riempimento dei mezzi al 100% della capienza, sarà mantenuto potenziato rispetto a quello ordinario, secondo il programma messo a punto con Prefettura e Regione sulla base delle risorse aggiuntive stanziate allo scopo a livello regionale.

Il potenziamento finanziato per l'emergenza pandemica prevedeva 612 corse al giorno in più rispetto al servizio ordinario. Nonostante la fine dello stato di emergenza, grazie ai finanziamenti regionali e allo sforzo dell'azienda, vengono mantenute in vigore ancora 489 corse aggiuntive al giorno, dal 4 aprile, distribuite sulle tratte a maggior carico, nelle fasce orarie di maggior utilizzo da parte degli studenti.

Il servizio sarà comunque monitorato costantemente per intervenire con corse aggiuntive laddove se ne rilevasse la necessità.