Dopo la fusione con Atp, Amt cambia logo

L'1 gennaio 2021 dall'integrazione tra il bacino urbano e quello metropolitano nasceva la nuova Amt, diventata, in virtù di questa strategia, uno dei più grandi player di trasporto pubblico a livello nazionale. Oggi, mercoledì 16 giugno, sei mesi dopo, viene presentato il nuovo marchio che racconta questa nuova realtà a servizio della città di Genova e dell'area vasta metropolitana.

Il cambio di logo è stata una decisione importante, operata in stretta collaborazione con Comune di Genova e Città Metropolitana, per evidenziare la discontinuità nello sviluppo aziendale. Nella storia di Amt i cambi di logo hanno sempre segnato le tappe aziendali più significative: da Uite ad Azienda Municipalizzata Trasporti, quindi Azienda Mobilità e Trasporti e ora un'Amt che copre tutta l'area metropolitana.

Il nuovo marchio Amt contiene in sé il carattere, la missione e la visione della nuova azienda. Per la composizione del nuovo logo sono stati utilizzati elementi grafici presenti nei loghi Amt Genova e Atp Esercizio ed elementi concettuali riconducibili all'esperienza delle due aziende di trasporto pubblico; questo per richiamare la storia e l'esperienza delle due realtà.

Innovazione e continuità sono ricordati tanto nelle linee grafiche quanto nel payoff riportato sotto al logo. Il tratto grafico dell'acronimo Amt resta lo stesso, nel segno della continuità e della memoria storica collettiva; colore e lettering sono in linea con quelli che caratterizzavano le due precedenti aziende.

Per la prima volta viene inserito nel logo un payoff che lega il nome dell'azienda alla sua strategia: "Mobilità e Innovazione", due concetti che caratterizzeranno lo sviluppo attuale e futuro di Amt, sempre più orientata ad affrontare il tema della mobilità in una visione più ampia e a introdurre innovazione in ogni attività progettata e gestita.

Per contraddistinguere ancora meglio la complessità del servizio gestito e sottolineare la peculiarità multimodale di Amt, il nuovo concept si è sviluppato con la rappresentazione grafica dei diversi rami aziendali, evidenziati da colori definiti che mettono in risalto le specifiche linee di prodotto: autobus, metropolitana, ascensori, funicolari e tutte le altre modalità di trasporto e servizio.

Si ribadisce in questi elementi la volontà di Amt di essere un player che lavora per contraddistinguere la città di Genova e l'area metropolitana per il suo sistema di trasporti pubblici, basti pensare allo sviluppo del grande progetto quattro assi, alla transizione energetica sempre più significativa verso una mobilità sostenibile e green, l'attenzione verso le peculiarità del territorio, la volontà di dare risposta alle esigenze di mobilità ai cittadini che vivono e ogni giorno si muovono nel grande territorio metropolitano.