Abbonamenti annuali Amt: un mese gratis per chi rinnova

Un mese aggiuntivo gratuito per gli abbonati Amt che avevano sottoscritto un annuale nel 2023 e che lo rinnoveranno anche nel 2024. Il nuovo abbonamento, dunque, avrà una durata di 13 mesi anziché di 12. Il mese in più sarà aggiunto in coda al nuovo abbonamento stipulato nel 2024. È quanto deciso dall'azienda dopo l'incontro con le associazioni dei consumatori che si erano lamentate per la mancata previsione di ristori in seguito all'entrata in vigore del nuovo sistema tariffario a partire dal 15 gennaio per chi avesse un abbonamento ancora in corso di validità.

All'incontro hanno partecipato l’assessore alla mobilità del Comune di Genova, Matteo Campora, il presidente di Amt, Ilaria Gavuglio e i responsabili di Adiconsum, Adoc, Assoutenti, Casa del Consumatore, Codacons, Federconsumatori, Lega Consumatori e Sportello del Consumatore.

"L'incontro - si legge nella nota dell'azienda - ha confermato la comune volontà di estendere l'uso del trasporto pubblico ad ampie fasce della popolazione grazie a una politica commerciale efficace e a un sistema tariffario vantaggioso e l’istituzione di una cabina di regia congiunta che rilanci anche il Protocollo tra Amt e Associazioni dei Consumatori, in tale contesto è stata valutata e condivisa una forma di premialità per gli utenti che fedelmente ogni anno confermano la scelta del trasporto pubblico per gli spostamenti quotidiani".

Tra le forme di collaborazione condivise, le Associazioni dei consumatori mettono a disposizione fin da subito i loro punti aperti al pubblico sul territorio metropolitano per dare informazioni sulla nuova politica commerciale e aiutare i cittadini a richiedere online, dal sito internet di Amt, la CityPass per viaggiare gratuitamente come over 70 e under 14 residenti nella Città Metropolitana di Genova (l'elenco degli sportelli è sul sito www.consumatoriliguria.it).

È stato, inoltre, ricordato che gli attuali abbonamenti in vigore, a partire dal 15 gennaio beneficeranno dell’ampliamento dei servizi e del bacino di utilizzo che si amplia ai confini della Città metropolitana, quindi, di fatto, il titolo di viaggio che oggi vale a Genova, da lunedì varrà, senza incremento di prezzo, sull’intero bacino metropolitano genovese. Tutti i dettagli sono consultabili sul sito www.amt.genova.it.

Il protocollo d’intesa contiene i principi che regolano il tavolo congiunto tra cui l’istituzione della cabina di regia Amt-Comune di Genova-Città Metropolitana di Genova-Associazioni dei consumatori a cui è demandato il monitoraggio del nuovo impianto tariffario e del suo gradimento tra l'utenza, valutandone l'efficacia e le eventuali migliorie da introdurre dopo l'anno di sperimentazione, il miglioramento della Carta della Mobilità, della gestione dei reclami, con un affinamento del processo che già oggi presta la massima attenzione al cliente, e dell'eventuale contenzioso che verrà risolto con la conciliazione paritetica Amt-Associazioni dei Consumatori secondo la normativa europea.

Amt ricorda anche che tutti i titoli di viaggio alla tariffa attuale (esclusi gli abbonamenti annuali) potranno essere utilizzati entro e non oltre il 30 aprile 2024.

