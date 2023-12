Scene fantozziane in Amt per avere le ferie

L'arrivo delle feste di Natale per i dipendenti di Amt non è solo foriero di doni e momenti da vivere in famiglia. Anche quest'anno si è ripetuto il rituale simil-fantozziano della corsa ai pochi congedi giornalieri garantiti.

"Il sistema si è inchiodato, è andato in tilt. Quindi le persone, che hanno dormito in macchina davanti alle rimesse, si sono viste superare da altri, che erano online, perché il sistema è andato in blocco", racconta Roberto Piccardo del sindacato Ugl Fna.

Per inquadrare meglio il problema, facciamo un passo indietro allo stesso periodo dello scorso anno (qui la notizia). In sintesi, la richiesta di congedo deve avvenire con trenta giorni di preavviso e può essere fatta tramite i totem, che si trovano nei quattro depositi, oppure online, tramite app: i terminali, posizionati nelle tre rimesse più piccole (300 persone in media), consentono ogni giorno ciascuno di chiedere ferie a due dipendenti e il quarto, alle Gavette, a tre, sempre in un orario tra le 10.30 e le 10.45. Poi pari numero può essere richiesto online.

E così anche quest'anno a partire dal 25 novembre c'è stato l'assalto ai totem per cercare di accaparrarsi i pochi posti disponibili. Quel giorno i terminali sono andati in blocco, così come il giorno seguente e quello ancora dopo, che coincide con la prima data utile per chiedere ferie ai giorni successivi a Capodanno.

Il copione, secondo quanto riferisce Piccardo, si è ripetuto nella mattina di venerdì 1 dicembre. "Tanti lavoratori, per colpa di un sistema assurdo - attacca -, non saranno a casa a Natale con le loro famiglie. Come Ugl abbiamo inviato al sindaco e all'assessore competente un protocollo con le proposte per evitare questi problemi ogni anno. Nessuno le ha ancora prese in considerazione".

"Facciamo il ponte sullo stretto, tunnel sottomarini, andiamo su Marte, sulla Luna, e non riusciamo in un'azienda di trasporti, tecnologica, 'green', ad adottare un sistema che permetta ai lavoratori di non dormire in auto o nei depositi, per poi vedersi superare da altri?", conclude il sindacalista.