Degrado bagni Amt, Ugl: "Invitiamo i colleghi a partire piuttosto in ritardo, ma andare altrove"

Sabato 12 novembre 2022 il sindacato Ugl Fna ha effettuato un sopralluogo per valutare la situazione dei servizi igienici di Genova Brignole e Fanti d'Italia viste le molte richieste d'intervento da parte del personale che ne fa uso.

"Nel caso di Brignole (servizi uomo) - spiega Roberto Piccardo - viene a mancare un pannello sovraporta di ingresso, che, in caso di pioggia, rende la pavimentazione bagnata. All'interno manca una porta dei servizi, porta rotoli rotti, tavolette copri wc mancanti. Si riscontrano soprattutto pannelli delle pareti corrosi da sostanze, sporchi e impregnati da esse".

"Nal caso di Fanti d'Italia (servizi uomo) - prosegue Piccardo - la situazione riscontrata è di evidente degrado dei materiali, sporchi e impregnati di sostanze, che evidentemente non riescono più a essere puliti come nel caso anche di Brignole".

"Si auspica - continua il sindacalista - un intervento atto a risolvere questa problematica molto sentita dal personale, servizi importanti logisticamente molto frequentati durante tutta la giornata lavorativa. Si potrebbe pensare a un restyling della pennellatura, a una nuova pavimentazione, a un servizio di uscita acqua a sensori".

"Interventi - insiste Piccardo - che darebbero finalmente servizi igienici decorosi,in quanto da molto tempo lasciati in questo stato. Per quanto riguarda i servizi igienici femminili si riscontrano bagni in ordine, con piccoli interventi del caso".

"Invitiamo i colleghi - conclude - a partire piuttosto in ritardo, ma di rispettare il Codice della strada e, piuttosto che andare in questi servizi igienici, andare in stazione o in un bar, segnalando ai capi di turno che arriveranno quando sono riusciti ad andare in bagno".