Servizio provinciale Amt: cambi di orario per corriere e biglietterie, le novità

Amt ha comunicato alcune variazioni orarie al servizio provinciale, a partire da lunedì 3 ottobre 2022: "Per meglio rispondere alle esigenze di mobilità - scrive la società in una notà - emerse nelle prime settimane dall’entrata in vigore della programmazione invernale". Ecco le novità.

Linea Rapallo-Zoagli-Chiavari

Sulla linea 909 Rapallo Fs-Zoagli-Chiavari FS verrà inserita una coppia di corse per agevolare l’entrata a scuola degli studenti del comprensorio (prima corsa in partenza da Rapallo Fs alle ore 7 diretta al Villaggio del Ragazzo di San Salvatore di Cogorno e ritorno, da Chiavari Fs per Rapallo Fs, alle ore 8.18.).

Linea Ferriere-Lumarzo-Colle Caprile

Coppia di corse aggiuntive anche sulla linea 870 Ferriere-Lumarzo-Colle Caprile con la partenza da Ferriere alle 8.05 e relativo ritorno, con partenza da Colle Caprile, alle 8.30 e destinazione finale Gattorna.

Altre variazioni

Altre variazioni (anticipi o posticipi di corse già esistenti) sono state programmate per migliorare il viaggio casa-scuola e ritorno, per gli studenti che quotidianamente utilizzano il trasporto pubblico. Le modifiche interessano le linee provinciali bus:

705, 750, 852 e 856 nel Tigullio Orientale.

773 nel Tigullio Occidentale.

872 nel Golfo Paradiso.

725, 925 e 926 in Val Trebbia.

Gli orari dettagliati si possono consultare sul sito www.amt.genova.it oppure scaricando la app Amt sul proprio smartphone.

Orari biglietterie di Rapallo e Chiavari

Variazioni, da lunedì 3 ottobre, anche per gli orari di apertura al pubblico delle biglietterie di Rapallo e Chiavari. A Rapallo la biglietteria sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 8.15 alle 12.30 e dalle 13.15 alle 16; al sabato, la domenica e nei festivi rimarrà chiusa. Sono state programmate, per la biglietteria di Rapallo, aperture straordinarie per sabato 8 e sabato 15 ottobre, con orario dalle 8.15 alle 12.30.

A Chiavari la biglietteria sarà aperta dal lunedì al venerdì con orario continuato dalle 7.15 alle 13.30, tranne lunedì 3 ottobre che aprirà, per motivi tecnici, alle ore 9; al sabato l’orario di apertura sarà dalle 8.15 alle 12, chiusa alla domenica e nei festivi. Amt ricorda che è possibile acquistare alcuni titoli viaggio per il servizio urbano, provinciale e per la Ferrovia Genova-Casella anche con la app Amt, tramite GooglePay (per il sistema Android), ApplePay (per il sistema iOS) e carta di credito.