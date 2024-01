Continua l'assalto alle biglietterie Amt, ma per ora basta il documento per viaggiare gratis

Biglietterie Amt prese d'assalto per il secondo giorno consecutivo da parte di persone, che cercano di avere il Citypass per viaggiare gratis, card che si può chiedere anche online, senza bisogno di pagare i 10 euro per diritti di segreteria come avviene alle biglietterie.

Per venire incontro alle esigenze degli utenti e per distribuire gli accessi in maniera graduale, l'azienda ha anche stabilito la proroga per under 14 e over 70, che fino al 30 aprile 2024 possono viaggiare su tutta la rete Amt con il documento di identità, che attesti la residenza in uno dei Comuni della Città Metropolitana di Genova.

Eppure questa decisione non è bastata a risolvere la situazione davanti alle biglietterie, con conseguenti disagi sia per gli utenti, che per i lavoratori.

"La cosa che noi non riusciamo a capire è questa - dichiara il segretario regionale Ugl Fna, Roberto Piccardo -: perché dare i Citypass a chi ha diritto alla gratuità? Questa scelta ha creato la congestione nelle biglietterie. Anche questa mattina alle 7 c'erano già le code fuori. Nei giorni scorsi ci sono stati momenti di tensione, qualche malore, visto che si tratta di anziani, e addirittura litigi".

"Sarebbe doveroso che chi ha la responsabilità delle biglietterie fosse presente nei siti, così da rendersi conto cosa subiscono i dipendenti e le persone fuori al freddo. In più dentro è strapieno ed è la biglietteria con meno afflusso. Quelle in via Avio, a Brin e a Palazzo Ducale sono sotto assedio. È assurdo aver fatto il Citypass per categorie che viaggiano gratis, prima sarebbe stato da farlo agli altri", conclude il sindacalista.