CityPass: in biglietteria si otterrà su prenotazione, prorogati viaggi gratis con carta di identità

Esordio con polemiche e disagi per le nuove tariffe Amt, soprattutto per quanto riguarda l'erogazione del CityPass che consente agli under 14 e agli over 70 di poter usufruire gratuitamente dei mezzi. Dopo una mattinata burrascosa con code e disagi per ottenere il pass, Amt ha fatto sapere nel pomeriggio di aver stabilito una proroga del "periodo di tolleranza" per under 14 e over 70 che potranno viaggiare gratis con un documento di identità fino al 30 aprile 2024. Il documento dovrà attestare la residenza in uno dei comuni della Città Metropolitana di Genova.

In più, sempre fino al 30 aprile, gli under 14 e over 70 che sono sprovvisti di smartphone possono temporaneamente viaggiare con la stampa del CityPass anche scaricato su un diverso dispositivo. Poi, a maggio, dovranno comunque dotarsi di CityPass fisico.

Ma, per evitare code presso i punti vendita aziendali, da lunedì 22 gennaio gli accessi in biglietteria saranno regolamentati da un sistema di prenotazione e si potrà accedere solo con appuntamento.

Prenotazione obbligatoria per andare in biglietteria per il CityPass: come funziona, cosa fare

Come scritto sopra, da lunedì prossimo bisognerà aver preso appuntamento per accedere in biglietteria e ottenere il CityPass.

La prenotazione si potrà fare dalle 13 di venerdì 19 gennaio online sul sito Amt cliccando sul bottone "Fila via" in homepage (qui il link), oppure telefonando al servizio clienti Amt al numero 848 000 030, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.15 alle 16.30, o ancora telefonando a uno degli sportelli delle Associazioni dei Consumatori (l'elenco degli sportelli è sul sito www.consumatoriliguria.it).

Mattinata di code e disagi

Ma cos'è successo stamattina? Il CityPass si può ottenere in biglietteria pagando 10 euro per diritti di segreteria oppure online gratis, ma nei giorni scorsi sono arrivate alla nostra redazione segnalazioni di problemi tecnici da parte di diversi lettori che hanno provato con la procedura informatica. Dunque in tanti - tra cui molti anziani non avvezzi alla tecnologia - si sono precipitati in biglietteria questa mattina. Di conseguenza si sono formate lunghissime code davanti ai rivenditori a Brignole e a palazzo Ducale, condite da scene di nervosismo e disagio.

Dopo quanto successo stamattina, i sindacati che chiedono ad Amt di provvedere immediatamente a una migliore organizzazione: "Occorre stanziare più personale e prevedere un’accoglienza straordinaria presso le biglietterie - spiegano le segreterie territoriali di Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti -. Episodi come quelli segnalati oggi dalla stampa cittadina creano nervosismo e problematiche non solo ai dipendenti, ma anche agli utenti. Non possiamo accettare che Amt pensi di risolvere con l’ordinaria amministrazione situazioni evidentemente straordinarie: era già accaduto con l’erogazione del Bonus Trasporti, ma se errare è umano, perseverare significa non avere idea di come fronteggiare un evento simile".

Più di 15mila CityPass rilasciati

Il CityPass gratuito richiesto online ha avuto finora un grande ritorno: da giovedì 11 gennaio a oggi ne sono stati processati e rilasciati più di 15 mila, di cui oltre il 70% di over 70.

Chi è già in possesso di un CityPass non deve effettuare nessuna operazione perché la gratuità viene caricata in automatico dal sistema Amt senza necessità di recarsi nelle biglietterie o fare richieste online.

Da oggi, tutti gli abbonamenti già in corso di validità possono beneficiare dell’ampliamento degli ambiti territoriali e dei servizi offerti, a seconda delle tipologie di titolo di viaggio. Tutti i titoli di viaggio cartacei acquistati in precedenza possono essere utilizzati entro il 30 aprile 2024, nell'ambito territoriale per il quale sono stati acquistati. Dopo tale data non saranno più validi, né sostituibili né rimborsabili.