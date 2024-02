Bus Amt, due linee del ponente cambiano capolinea

A partire da lunedì 5 febbraio 2024 le linee serali 660 e 663 di Amt faranno capolinea in via Degola, come il 618. Il capolinea del 660 si sposta dunque da via Avio, quello del 663 da piazza Montano, entrambi in via Degola. Le linee 660 e 663 modificheranno il loro percorso come di seguito indicato.

Linea 660

Direzione Sampierdarena: i bus giunti in piazza Montano, proseguiranno per via Reti, via Degola dove effettueranno capolinea. Direzione Dinegro: i bus in partenza dal capolinea di via Degola, proseguiranno per largo Jursè, via Pacinotti, via Avio, piazza Vittorio Veneto, piazza Montano, dove riprenderanno il percorso originario fino a via Milano.

Linea 663