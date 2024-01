Mezzi pubblici gratis, Ugl: "Sempre più persone useranno i bus come dormitori e ring"

Mentre Città Metropolitana, Comune di Genova, Amt e Trenitalia cercano di trovare una soluzione visto che il treno per la rete urbana genovese in realtà non è incluso nella gratuità dell'abbonamento Amt dedicato a over 70 e under 14, il segretario regionale Ugl Fna, Roberto Piccardo, torna a mettere l'accento sui problemi quotidiani, che riscontrano utenti e personale.

"Genova sta diventando ostica agli abitanti. Semafori t-red sempre più diffusi - dichiara Piccardo -, velox e tutor ovunque, limiti di velocità ridotti, piste ciclabili sulle carreggiate. È sempre più difficile lavorare con la patente, se ci aggiungiamo un'azienda, che non fa opposizione a verbali fatti ai danni dei conducenti, che non hanno e non devono avere responsabilità sullo stato dei bus. I tempi di percorrenza devono essere tutti rivisti proprio in virtù di tutte queste novità".

"A seguito poi della gratuità sui mezzi sempre più diffusa - prosegue Piccardo - ci sarà sempre più microcriminalità a bordo, sempre più persone che useranno i bus come dormitori e come ring. Dopo l'ennesima brutta figura fatta per il disastro Citypass, dove è venuta fuori la disorganizzazione che regna sovrana in Amt, sono corsi tutti ai ripari e abbiamo scoperto che i soldi non sono un problema, l'accordo con Fs non li spaventa, la cifra, qualsiasi sia, la metterà il Comune".

"Allora perché non ci sono i denari - di domanda il sindacalista - per pagare gli agenti da mettere sui bus invece delle quattro guardie giurate? Perché non si compra un sistema informatico per la gestione richieste ferie, che ridia dignità ai colleghi? Non ci sono i bus per le uscite giornaliere e poi fanno annunci in cui dichiarano di essere pronti a mettere in pista altri turni senza problemi, ma con che mezzi? Si perché sono mesi, che denunciamo che i colleghi escono a piedi dai depositi e vanno ai capolinea e scalano scambiandosi i bus".

"Qualcosa non torna - conclude Piccardo -, il personale viaggiante e operaio lavora in condizioni pietose, i controllori spostano gli autisti con le auto per tappare i buchi e chiamano per coprire i turni con straordinario. Pensare che basterebbe così poco per far stare meglio personale e utenti. Questa è una grande azienda, il problema non è Amt ma di chi prende le decisioni".