Amt, da settembre i bimbi sotto i dieci anni viaggiano gratis

Dall'1 settembre 2021 i bambini di età inferiore a dieci anni viaggeranno gratuitamente sulla rete Amt urbana e provinciale. In caso di verifica sarà sufficiente esibire un valido documento di riconoscimento. La novità è stata ufficializzata con una circolare, datata 2 agosto 2021, firmata dal presidente dell'azienda, Marco Beltrami.

Al momento su bus e corriere non pagano i bambini, che non superano il metro e 15 centimetri di altezza, secondo una prassi che va avanti da anni, ovvero dai tempi in cui il biglietto si faceva a bordo.

Nel frattempo è partita la nuova campagna di Amt sul tema della sicurezza a bordo dei mezzi pubblici. La campagna si articola in due messaggi con un'accattivante grafica di supporto, e si propone di enfatizzare due aspetti: da un lato ricordare quanto già esiste e viene praticato per favorire la sicurezza, e in particolare la presenza a bordo dei mezzi di sistemi di videosorveglianza e di specifici protocolli di intervento.

Dall'altro lato la campagna mira a sensibilizzare ogni cittadino, sul tema della sicurezza, ricordando il contributo che tutti, viaggiatori e personale aziendale, possono dare con segnalazioni puntuali e con il proprio comportamento nelle situazioni difficili.