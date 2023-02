Amt, nuovo biglietto giornaliero per viaggiare su tutta l'area metropolitana

Un nuovo titolo di viaggio per spostarsi sull'intera rete Amt: dopo il lancio di Met26, l'abbonamento annuale sperimentale per under 26 valido sull'area metropolitana di Genova, ecco Metdaily, il nuovo biglietto giornaliero a 10 euro, che consente di viaggiare con Amt su tutto il territorio urbano e provinciale (Volabus, Navebus e Trenitalia esclusi).

Un biglietto pensato per chi desidera spostarsi dalla costa all'entroterra, passando per il capoluogo ligure, servendosi unicamente dei mezzi di trasporto Amt e cambiandoli con la massima semplicità ed elasticità: una scelta sostenibile, pratica e conveniente.

Il nuovo titolo di viaggio, che sostituisce il precedente giornaliero provinciale, si può acquistare con pochi click sul sito o sull'app di Amt ed è valido 24 ore dalla timbratura. Per maggiori informazioni consulta la pagina dedicata sul sito Amt.