"Metà dei bus in circolazione a Genova ha l'aria condizionata guasta"

Dopo l'episodio della ragazza svenuta sull'autobus, altri due passeggeri, tra domenica 12 e martedì 14 giugno si sono rivolti ai rispettivi autisti per chiedere di poter scendere in quanto mancava loro l'aria a causa del mancato funzionamento del condizionatore a bordo.

Secondo Roberto Piccardo del sindacato Ugl Fna, la metà dei bus in circolazione avrebbe problemi con l'aria condizionata. E questo rappresenta un problema a maggior ragione visto che il governo sembra orientato a prorogare l'obbligo di mascherina sugli autobus fino al 30 settembre.

"È stata creata una piccola squadra all'interno di Amt, che dovrebbe occuparsi solo di clima - spiega Piccardo - dicono esserci problemi sul reperimento ricambi. L'azienda dovrebbe internalizzare le operazioni, assumere personale e mettere in piedi una squadra fissa per ogni deposito. È impossibile viaggiare con i nuovi bus con i finestrini sempre più piccoli senza aria condizionata, gli utenti se la prendono con gli autisti".

"È una situazione intollerabile - prosegue il delegato dell'Ugl -, l'uso poi della mascherina con il sole che picchia sul parabrezza è assurdo, oltretutto le forze dell'ordine a volte contestano il mancato utilizzo al conducente quando la metà dei passeggeri non la indossano".

"Amt scrive lettere disciplinari per la qualunque e gli autisti lavorano in queste condizioni, è inevitabile la rabbia che ne scaturisce. A breve incontreremo il sindaco Bucci per continuare un discorso iniziato con lui per migliorare la situazione di Amt", conclude il sindacalista.