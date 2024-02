Autisti Amt costretti a fare la spola tra le rimesse con mezzi propri

"Da una settimana alcuni bus della rimessa Gavette escono da Campi, inutile dire che i tempi di trasferimento sono inadeguati, così come si evince dai turni pubblicati, i lavoratori dovranno metterci tempo in più e non pagato per rispettare le uscite". A farlo notare è il segretario regionale Ugl Fna, Roberto Piccardo.

"Ma c'è una cosa - prosegue il sindacalista - che ci fa pensare: essendo attiva l'ordinanza anti smog del sindaco. La contraddizione è data dalla mancanza di bus navetta da Gavette a Campi per il personale, che è costretto a muoversi con mezzi propri per raggiungere Brin".

"Amt è una partecipata del Comune - ricorda Piccardo -, per cui è ancora più paradossale il fatto che non si agisca per far sì che il personale possa spostarsi su un unico mezzo pubblico, piuttosto che con svariati mezzi privati, i quali occuperebbero i parcheggi, togliendoli alla cittadinanza".

"La scrivente - proseguono dal sindacato - si è pronunciata proponendo soluzioni di buon senso, quali: prima di tutto chiedere chi su base volontaria avesse voluto coprire i turni a Campi, proprio perché molti colleghi neoassunti sono stati destinati in depositi lontani dalla residenza e per loro poteva essere conveniente accettare con evidente risparmio per l'azienda".

"Le navette, proprio per i motivi sopracitati - continua Piccardo -, dovevano partire dalla rimessa di Gavette e arrivare a Campi, evitando così inutili disagi ai lavoratori. Purtroppo l'azienda si è mossa all'ultimo minuto, quando si sapeva da almeno un anno che alcuni mezzi sarebbero stati destinati in quell'area, questo ci rende ancor meno comprensibili queste decisioni, che vanno contro la logica e contro il risparmio".

"La sera i mezzi vengono portati a Cornigliano per fare rifornimento - spiega il sindacalista - e riportati a Campi, con tutti i costi del caso e sempre in barba all'ordinanza antismog. Ci auguriamo che i lavori nell'area ex Guglielmetti terminino velocemente così da destinare lì tutti i bus oggi a Campi".

"Se ci aggiungiamo poi - chiarisce Piccardo - gli inspiegabili ritardi sulla realizzazione dell'area di ricarica bus sul ponente, di cui l'amministrazione aveva dato il benestare circa un anno e mezzo fa individuando già l'area, a oggi i bus elettrici in servizio a Voltri a ogni turno devono rientrare e riuscire dalla rimessa di Cornigliano, proprio a seguito della limitata autonomia delle batterie, con tutti i costi di trasferimento, che ne derivano".

"Oltre a eventuali ritardi di partenze da Voltri dovute al non raro traffico presente durante il percorso dalla rimessa al capolinea di partenza. L'acquisto di mezzi elettrici comporta un'esigenza di spazio all'interno dei depositi molto maggiore, andavano prima preparati gli spazi. Infine, con tutti questi T-red, ribadiamo la necessità dei contasecondi per garantire la sicurezza", conclude il sindacalista.