Amt: approvato il bilancio, utile di 267.461 euro

L'assemblea dei soci di Amt ha approvato il bilancio 2023. Il via libera è arrivato nella giornata di mercoledì 17 luglio presso la direzione dell'azienda. Per l'undicesimo anno consecutivo Amt chiude in positivo, con un utile di 267.461 euro.

I ricavi delle vendite e delle prestazioni, vale a dire titoli di viaggio, sanzioni ai passeggeri e altri servizi di trasporto, sono aumentati considerevolmente rispetto al 2022 (+58,32%) anche a seguito dell'introduzione della nuova procedura di recupero crediti da sanzioni posta in essere dalla società a partire dall'esercizio 2023, che ha permesso all'azienda, probabilmente prima tra le società di Tpl in house providing, di avviare un'operazione di recupero crediti da sanzioni già a partire dalla primavera del 2023.

Anche sul fronte dell'accordo con Trenitalia, l'arbitrato del Cieli si è chiuso con la definizione del valore dell'integrazione per il quinquennio 2019/2023, che ha determinato per Amt una sopravvenienza attiva pari al minor debito verso la stessa Trenitalia.

Nel 2023 sono stati prodotti complessivamente circa 37,9 milioni di km, incrementati del 2% rispetto al 2022. I passeggeri trasportati sono stati complessivamente circa 229 milioni, di cui 9,3 milioni relativi al comparto extraurbano, con un incremento percentuale del 10% rispetto al 2022.

Nel contesto della crescita complessiva dei volumi aziendali, è cresciuto l'organico, gli addetti sono passati da 2.913 del 2022 ai 2.963 del 2023, confermando così anche il rilievo occupazionale dell'azienda, in particolare per i tanti giovani che si affacciano al mondo del lavoro.

Grazie anche ai fondi Pnrr e Psnms messi a disposizione per il rinnovo green della flotta, cresce il numero delle linee servite da bus elettrici a Genova e nel Tigullio. A fine 2023 il parco bus elettrico urbano rappresenta oltre il 17% del parco urbano, in aumento rispetto all'anno precedente.

Cresce anche la flotta green presente in ambito extraurbano, pari a circa il 6% nel 2023. Al 31 dicembre 2023 la flotta green dell’azienda contava 129 veicoli tra ebus e filobus. Nel corso del 2023 è stata anche aggiudicata la gara per i nuovi filobus (112) e i flash charging (27) che serviranno gli assi di forza.

A oggi i mezzi green in totale, tra ebus e filobus, sono 147 in ulteriore incremento rispetto al 2023 e con una prospettiva di progressiva elettrificazione della flotta grazie ai fondi già ottenuti dall’azienda che permetteranno la conversione del parco veicolare e l’infrastrutturazione dei depositi.

Nel corso del 2023 sono stati realizzati anche importanti lavori alla metropolitana con il rifacimento di oltre 320 metri di 'armamento Vienna'; si è trattato di un intervento significativo per l'ammodernamento della metro, l'incremento del comfort di viaggio nonché per la preservazione del patrimonio storico e artistico, che si trova sopra il tracciato della metro grazie al contenimento delle vibrazioni.