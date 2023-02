Amt, l'abbonamento annuale costa la metà per gli under 19

Si chiama Smart'n Teen ed è la nuova promozione di Amt dedicata ai giovani under 19: da martedì 14 febbraio e fino al 30 aprile 2023 tutti i ragazzi tra i 10 e i 18 anni compiuti possono acquistare l'abbonamento a metà prezzo. In particolare, l'abbonamento under 14, valido sulla rete urbana di Genova e integrato con Trenitalia, è acquistabile a 120 euro anziché 240 euro. L'abbonamento under 19, valido sulla rete urbana di Genova e integrato con Trenitalia, costa 127,50 euro anziché 255 euro.

La promozione è attiva anche sul nuovo abbonamento Met26, valido sulla rete Amt urbana e provinciale e sulla Ferrovia Genova Casella (escluso Volabus e Trenitalia): anche in questo caso, i ragazzi fino a 18 anni compiuti possono usufruire dello sconto e acquistarlo fino al 30 aprile 2023 al costo di 150 euro anziché 300 euro.

La promozione è stata attivata grazie alla partecipazione di Amt al progetto Prince 'PRemialità e INCEntivi per il cambiamento modale', di cui Amt è partner. Cofinanziato dal ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e promosso dal Comune di Genova, Prince punta a favorire il cambiamento delle abitudini di viaggio e premia chi decide di modificare le proprie scelte in tema di mobilità privilegiando la modalità sostenibile.

La promozione è valida sia sugli abbonamenti di prima emissione, caricati su Citypass Amt, scegliendo l'inizio della validità fino a 30 giorni successivi alla data di acquisto, sia sul rinnovo. È possibile usufruire della promo Smart'n Teen accedendo al sito Amt o recandosi nelle biglietterie urbane e provinciali. Smart'n Teen è inoltre cumulabile con il Bonus Trasporti 2023. Per ulteriori informazioni sulla promozione è possibile visitare la pagina dedicata sul sito Amt.