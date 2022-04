Condizionatori troppi rumorosi: condominio vince al Tar contro ambulatorio

"Come essere in fabbrica tutto il giorno". Così alcuni residenti di un condominio in pieno centro a Chiavari avevano definito la convivenza con un poliambulatorio della sanità privata situato nelle vicinanze.

Più volte, poi, si erano rivolti al Comune inoltrando diffide per chiedere la verifica e la documentazione sulla tollerabilità dei rumori provenienti dal polo sanitario.

Sarebbero soprattutto gli impianti di raffreddamento dei macchinari a produrre più inquinamento acustico, forse al di sopra dei limiti consentiti dalla legge. Le autorizzazioni del centro, che si sviluppa su mille metri quadrati, saranno ora riesaminate dal Comune di Chiavari. Lo ha stabilito il Tar della Liguria obbligando l'ente alla verifica.