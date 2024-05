San Martino: l'ambulatorio per codici bianchi e verdi apre anche nel weekend

A partire da sabato 1° giugno 2024 l’ambulatorio del Pronto Soccorso dell'ospedale San Martino dedicato alla gestione dei pazienti a cui sono stati assegnati codici a bassa intensità (verdi e bianchi) sarà attivo anche nei fine settimana, ampliando così la copertura del servizio a sette giorni su sette.

"Dalla sua apertura, a febbraio, presso l’ambulatorio dedicato alla bassa complessità sono stati gestiti, ad oggi, 1.040 pazienti - spiegano dal policlinico - con una riduzione del tempo medio di attesa per queste persone di circa due ore. Un’azione importante, che consentirà non solo di ottimizzare ulteriormente i tempi d’attesa, garantendo a questi pazienti una presa in carico in tempi più brevi, ma anche di favorire, in prospettiva, il controllo del sovraffollamento".

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp