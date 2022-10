Il Cep e l'ambulatorio che manca, Misericordia Ponente Soccorso: "Disponibili a portare il nostro gratis"

Se l'ambulatorio al Cep di fatto manca ancora nonostante il progetto sia stato presentato in primavera, c'è chi si offre di portare le proprie competenze sul territorio gratuitamente: è il caso della Misericordia Ponente Soccorso, che ha proposto di allestire il suo ambulatorio mobile a Ca' Nuova in attesa della tanto attesa struttura.

"A giugno noi abbiamo ultimato un ambulatorio mobile - dice a GenovaToday il governatore di Misericordia Ponente Soccorso Andrea Maganuco - e proponiamo di farlo sostare una volta alla settimana in via 2 Dicembre, in modo totalmente gratuito, per i medici, fino a quando non saranno finalmente sistemati al Cep. Mettiamo a disposizione l'ambulatorio e un volontario che sanifichi ogni volta che esce un paziente".

La proposta non è nuova: "A giugno abbiamo avanzato questa ipotesi alla politica - dice Maganuco - ma ci è stato risposto che l'iter per l'ambulatorio era a buon punto e dunque non ci sarebbe stato bisogno del nostro aiuto, e che nel frattempo ci sono i taxi gratis per spostarsi negli studi medici di Voltri. Eppure sono passati diversi mesi e al Cep la struttura non è ancora pronta. Noi siamo pronti a dare una soluzione per il nostro quartiere, visto che mi pare che il problema sia ancora attuale ci mettiamo nuovamente a disposizione".

L'ambulatorio mobile di Misericordia Ponente Soccorso viene utilizzato tutti i martedì sera in centro per i senzatetto insieme alla Comunità di Sant'Egidio ed è pronto, in caso di necessità, a intervenire anche al Cep, dove ha sede la Misericordia: si tratta di un'ambulanza con all'interno una poltrona dove il medico può visitare il paziente. Con l'arrivo della stagione fredda ci sarebbe però bisogno di un luogo caldo in cui sistemare i pazienti in attesa: l'ipotesi della Misericordia è utilizzare una tenda della protezione civile.