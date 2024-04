Lavori al Palazzo della Salute, spostamento temporaneo per l'ambulatorio mal di denti

Lavori di manutenzione al Palazzo della Salute della Fiumara. Asl 3 ha spiegato che, per garantire ai cittadini la continuità del servizio, l’ambulatorio del mal di denti viene trasferito temporaneamente nel Poliambulatorio Asl3 di Bolzaneto (Via Bonghi, 6) nelle seguenti giornate di sabato 20, domenica 21, giovedì 25 aprile, sabato 27 e domenica 28 aprile.

Si ricorda che il servizio, come di consuetudine, è attivo nei fine settimana e festivi. Invariate anche le modalità di accesso: dalle ore 8 alle ore 12.30 (ultima visita ore 12), senza necessità di appuntamento né impegnativa. Per usufruire accedere è sufficiente presentarsi in portineria entro le ore 11.30. Le prestazioni seguono le regole generali del ticket Il servizio sarà nuovamente disponibile presso la sede di Fiumara a maggio.

