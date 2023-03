Ambulatorio Ca’ Nuova, Asl vuole finire i lavori entro settembre 2023

Asl 3 ha espresso la volontà di finire i lavori dell'ambulatorio del Cep entro settembre 2023: questo è quanto è emerso da un sopralluogo svoltosi stamattina a Ca' Nuova con l'assessore alla Sanità Angelo Gratarola, il direttore generale dell’Asl 3 Luigi Carlo Bottaro, Arte, il Municipio Ponente, i comitati dei cittadini ed esponenti di forze politiche.

Scopo della visita era visionare i locali situati in via II Dicembre 1944, dove dovrebbe essere realizzato il nuovo e attesissimo ambulatorio multidisciplinare di cui si parla da tempo.

Al sopralluogo erano presenti anche il consigliere regionale della Lega Alessio Piana e il consigliere comunale della Lega Fabio Ariotti, che dichiarano: "La Lega ha sempre combattuto, sia in Comune che in Regione, perché il quartiere potesse avere questo servizio sanitario essenziale per il territorio dove saranno presenti ambulatori con medici di base e specialisti nel quartiere senza dover obbligare i cittadini ad andare a Pra' o a Voltri per farsi visitare. La nostra richiesta è quella che i lavori possano iniziare il prima possibile, visto che l’ambulatorio è atteso ormai da molti anni e che quello di Ca’ Nuova è un quartiere popoloso dove sono presenti molte persone anziane e con disabilità. La Asl ha espresso oggi la volontà di iniziare i lavori e di portarli a termine entro settembre 2023, un impegno importante per ridare al ponente genovese una nuova struttura sanitaria fortemente necessaria alla comunità".