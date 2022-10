Ambulatorio al Cep, il progetto presentato in primavera ma non ancora partito

Il progetto dell'ambulatorio del Cep - presentato mesi fa ma di fatto ancora fermo - deve andare avanti, ne è convinto il consigliere comunale Fabio Ariotti (Lega), nato e cresciuto a Ca' Nuova, zona che accoglie circa 10mila persone.

"L'apertura di un ambulatorio in via 2 Dicembre 1944, proprio nella piazza principale, fortemente richiesto dai cittadini, sia un traguardo fondamentale da raggiungere" ha detto in Aula Rossa.

Il progetto, presentato la scorsa primavera, prevedeva uno studio medico attrezzato, moderno e senza barriere architettoniche: "Asl si è espressa favorevolmente così come Regione e Arte proprietaria del locale. Con la mia mozione approvata oggi all’unanimità in Consiglio comunale ho chiesto al Comune di attivarsi con Asl 3 e Regione per far partire i lavori, perché ad oggi l’ambulatorio continua a mancare e anche la farmacia fa fatica a rimanere aperta. Da un anno e mezzo manca un medico nel quartiere. Pediatri e alcuni medici sono già pronti a venire a lavorare nel nuovo ambulatorio. È necessario riavere al più presto questo servizio essenziale per una zona fra l’altro abitata anche da molti anziani e disabili. Un servizio fondamentale per la salute che ridarebbe anche vita alle poche realtà commerciali che ancora sono presenti".