Otto anni fa la tragica alluvione in cui morì Antonio Campanella

"Nessun genovese può dimenticare la terribile alluvione che tra il 9 e il 10 ottobre 2014 ha colpito Genova, causando la morte di una persona e devastando la città con le esondazioni di diversi torrenti tra cui il Bisagno e il Fereggiano. A distanza di 8 anni, queste immagini rappresentano tutto ciò che non vogliamo per la Liguria. E che ci stiamo impegnando giorno dopo giorno a non rivivere, lavorando per dare ai liguri una terra più sicura". Così sui suoi canali social il presidente della Regione, Giovanni Toti.

Nell'alluvione del 2014 perse la vita l'ex infermiere Antonio Campanella. Il processo che ne seguì si è concluso con l'assoluzione dell'unica indagata, l'ex dirigente regionale della protezione civile Gabriella Minervini. Il pm Gabriella Dotto aveva chiesto la condanna a tre anni. Minervini era accusata di omicidio colposo e disastro colposo.

A Minervini è toccata la stessa sorte di Raffaella Paita, giudicata non colpevole sia in primo che in secondo grado.