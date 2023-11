Alluvioni 2011 e 2014, cerimonie in ricordo delle vittime

Sabato 4 novembre, alle 10, si terranno le celebrazioni in ricordo delle vittime dell'alluvione del 2011, alla presenza dei familiari delle vittime, presso la targa commemorativa all'incrocio tra corso Sardegna e corso De Stefanis.

Saranno deposte le corone del Comune di Genova, del Municipio III Bassa Val Bisagno e dei familiari delle sei vittime: Sphresa Djala e le figlie Gioia e Janissa, Angela Chiaramonte, Serena Costa ed Evelina Pietranera. Saranno presenti alla commemorazione: il sindaco di Genova Marco Bucci, il presidente del Municipio Angelo Guidi e il console d'Albania Giuseppe Durazzo.

Al termine del momento di raccoglimento, le autorità si sposteranno in via Canevari, all'incrocio con piazza Raggi, per deporre una corona in memoria di Antonio Campanella, morto durante l'alluvione del 9 ottobre 2014.