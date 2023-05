Alluvione in Emilia Romagna, raccolta materiale a Nervi

Entro domenica 28 maggio 2023 è possibile portare presso la parrocchia San Siro di Nervi (via dei Vassalli 1) materiale per gli alluvionati della Romagna. La parrocchia ha attivato anche una raccolta fondi sul suo conto: Iban IT43Z0503401427000000005755, intestato a Parrocchia San Siro Nervi, causale Emilia 2023. Per chiarimenti info@sansironervi.org.

Don Valentino si è recato nei giorni scorsi in Romagna e ha preso contatto in particolare con il parroco di Lugo, che sta coordinando gli aiuti nella sua zona. Il materiale viene raccolto nella cappella laterale della chiesa. Presente anche una colonnina per le offerte in contanti, dedicata esclusivamente all'emergenza in Romagna.

I materiali necessari: scope leva-acqua, scope, stracci, secchi, stivali e guanti di gomma, guanti da lavoro, detersivi per i pavimenti e per i bagni, sgrassatori, rotoloni, salviette usa e getta (tipo Lysoform), sacchi della spazzatura e spugnette. Sono inoltre necessarie idropulitrici professionali.