Alluvione Marche, Toti: "Liguria a disposizione con la Protezione civile per aiutare"

Continua a salire il numero delle vittime del maltempo che ha travolto le Marche, dove sono caduti 420 millimetri di pioggia in due ore, la metà di quello che piove in un anno. Sono segnalati anche dispersi.

"La Liguria sa bene cosa si prova in questi momenti drammatici - è il commento del presidente della Regione Giovanni Toti - è vicina alla comunità marchigiana e al presidente Francesco Acquaroli, siamo a disposizione con la nostra Protezione civile per dare tutto il supporto possibile".

Il presidente ha concluso rivolgendo il suo ringraziamento a tutti i soccorritori che in queste ore stanno lavorando senza sosta per aiutare chi è in difficoltà, e dedicando una preghiera alle vittime e ai dispersi.